Residencial tem 10 idosos com Covid-19 em Murça

Na estrutura residencial de idosos de Fiolhoso, Murça, dos 42 utentes residentes, 10 testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que quatro estão internados no hospital de Vila Real.Edite Sousa, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Murça, instituição à qual a estrutura pertence, afirmou aoque os idosos que se encontram na residencial apresentam um quadro clínico de saúde estável e que, dentro de dias, serão realizados novos testes "para ver se continuam infetados com Covid-19".A responsável acrescenta que, além dos utentes, também três funcionários estão infetados e a cumprir o isolamento profilático em casa. Segundo Edite Sousa, "os idosos infetados estão isolados dos restantes". O concelho de Murça regista 18 casos positivos.

