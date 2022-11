Restrições ao trânsito em Lisboa devido à manifestação dos polícias começam esta quarta-feira

As restrições ao trânsito devido à manifestação que os polícias realizam na quinta-feira, em Lisboa, vão começar esta quarta-feira com proibições no estacionamento nas ruas de São Bento e Correia Garção e Calçada da Estrela, indicou a PSP.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai realizar na quinta-feira, entre o Largo de Camões e a Assembleia da República, em Lisboa, uma manifestação contra o arrastar dos problemas que afetam a Polícia de Segurança Pública e os polícias e contra a "falta de vontade política do Governo para os resolver", tendo o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) já anunciado que se vai juntar ao protesto.

Entre os problemas constam os baixos salários, o envelhecimento do corpo policial e a sobrecarga de trabalho, que torna a carreira pouco atrativa, falta de efetivos, incapacidade operacional, saúde e pré-aposentação, segundo a ASPP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP indica que a manifestação, que se vai realizar a partir das 17h00, vai implicar algumas restrições ao tráfego rodoviário.

Segundo o Cometlis, é restringido o estacionamento a partir de hoje na Rua de São Bento (ambas as laterais), desde a esquina do edifício da Assembleia da República até ao número 134, na Rua Correia Garção e na Calçada da Estrela, desde o cruzamento com a Rua Miguel Lupi até à Av. D. Carlos I.

A PSP refere que, na quinta-feira a partir das 17h00, poderão existir outras restrições, que "estarão dependentes do número de manifestantes" e, caso se justifique, poderá ser condicionada a circulação na Calçada da Estrela e na Rua de São Bento.

O Cometlis indica ainda que haverá cortes de trânsito nas ruas do trajeto da manifestarão, que terá início no Largo Camões.