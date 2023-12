"Resultados preocupantes": Cerca de 20% dos universitários do Porto podem ter vício do jogo

Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) indica que cerca de 20% dos jovens universitários podem ter "dependência de jogo", ou "vício do jogo".O trabalho, que envolveu 1123 estudantes com média de idades de 22,4 anos, revela que 3,1% dos participantes apresentavam indícios de "dependência de jogo". 16,6% terão uma probabilidade acrescida de "jogo patológico".Os dados apresentados pelo estudo da FMUP são superiores aos valores previstos pela Organização Mundial de Saúde para adultos."Quase um em cada cinco estudantes do Ensino Superior público do Porto pode apresentar dependência de jogo. Estes resultados são preocupantes", referem os investigadores da FMUP.66,4% dos inquiridos admitiu jogar, habitualmente, jogos de azar, quer na Internet (52,9%), raspadinhas (36,8%) e lotaria (26,3%). Dos jogos de sorte mais concorridos, os que envolvem moedas virtuais, desporto, lotaria e cartas são os que têm maior risco de patologia de jogo.Os autores do estudo defendem uma maior sensibilização dos médicos e profissionais de saúde. Além disso, deixam alguns sinais a que as pessoas devem estar atentas para perceber se alguém tem esta patologia, tais como: "pedidos de dinheiro, inquietação, irritabilidade, mentir para esconder o problema, prejudicar ou perder uma relação por esse motivo, perder o emprego ou depender de terceiros para pagar dívidas causadas pelo jogo."