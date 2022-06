Retomado trânsito em estrada cortada em Vila Viçosa devido a obra ferroviária

A circulação rodoviária já foi retomada na estrada municipal do concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora, que estava cortada ao trânsito desde segunda-feira, devido às obras da nova ferrovia Sines/Caia, anunciou esta terça-feira a câmara municipal.

Em comunicado, o município indicou que foi informado de que a Infraestruturas de Portugal (IP) "repôs a circulação rodoviária" na Estrada Municipal (EM) 1047, entre São Romão e a Estrada Nacional (EN) 373, junto a Juromenha (Alandroal).

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da IP confirmou que o trânsito foi restabelecido esta tarde e que a empresa e a autarquia "vão acordar um novo plano de condicionamentos que terá que ser implementado para o desenvolvimento da obra".

"A intenção da IP é que já não haja um corte integral da estrada", adiantou a mesma fonte.

No comunicado, a Câmara de Vila Viçosa assinalou que está marcada para quarta-feira, no edifício dos Paços do Concelho, em Vila Viçosa, uma reunião entre a IP, município, empreiteiro e Junta de Freguesia de Ciladas para análise da situação da estrada.

Em declarações prestadas à Lusa esta manhã, o presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, contestou o corte "sem aviso prévio" desta estrada municipal e admitiu avançar com uma providência cautelar.

"Se não forem criadas alternativas" para a ligação entre São Romão, no concelho de Vila Viçosa, e Juromenha, no concelho de Alandroal, "avançamos com uma providência cautelar", avisou então o autarca alentejano.

O autarca disse ainda ter ficado surpreendido com o corte da estrada, ocorrido na segunda-feira, alegando que a autarquia não foi previamente informada sobre o mesmo.

Devido à interrupção da circulação rodoviária, a população de São Romão ficou "privada da estrada sem aviso prévio", sendo "muitas pessoas" desta freguesia rural, porque "trabalham em Juromenha ou nas imediações e em Alandroal", obrigadas a fazerem "mais 30 ou 40 quilómetros diários", vincou.

Estão em fase de obra os quatro troços que vão integrar o Corredor Internacional Sul, entre Sines e a fronteira do Caia, em Elvas (Portalegre), no âmbito do Programa de Investimentos na Expansão e Modernização da Rede Ferroviária Nacional "Ferrovia 2020".

O projeto pretende reduzir o tempo de trajeto, em consequência da utilização de comboios de tração elétrica entre Sines e Caia, e "aumentar a eficiência e atratividade" do transporte ferroviário de mercadorias, ao permitir a circulação de comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento.