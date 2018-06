Retratos de moradores da Amadora no Museu de Arte Antiga em Lisboa

Obras de três moradores do bairro 6 de maio vão estar presentes na exposição "Do tirar polo natural".

Por Lusa | 19:36

Os retratos de três moradores do bairro 6 de Maio, na Amadora, da autoria de Alexandre Farto (Vhils), vão estar em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, no âmbito da exposição "Do tirar polo natural".

Na exposição que reúne cerca de 200 obras, que se apresenta como um "inquérito ao retrato português", de diferentes épocas, e é inaugurada na quinta-feira, será possível ver-se o rosto de três moradores do 6 Maio, bairro de habitação precária situado a cerca de 15 minutos de Lisboa, que tem sido palco de várias demolições, nos últimos anos, realizadas pela Câmara Municipal da Amadora.

De acordo com Alexandre Farto, em declarações à Lusa, a acompanhar os retratos estará uma televisão onde serão exibidas entrevistas com os três moradores.