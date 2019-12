Sem chuva mas com frio, 2020 chega ao território do continente com a promessa de não estragar as festas que por todo o País brindam a entrada numa nova década.O bom tempo é ainda mais expressivo na Madeira, onde as autoridades colocaram sob aviso amarelo a parte sul da ilha até ao final da tarde de hoje devido ao calor.Na ilha, as previsões apontam para temperaturas na ordem dos 25 graus. Em pleno inverno o aviso amarelo sublinha que deve ser evitada a exposição prolongada ao sol sem protetor solar. É também recomendado o uso de chapéu e de óculos escuros.Também o distrito de Bragança está sob aviso amarelo. No Interior Norte é, contudo, o nevoeiro que leva as autoridades a recomendarem a necessidade de adotar cuidados acrescidos, como a prática de uma condução defensiva perante a fraca visibilidade.No resto do continente há igualmente a previsão de nevoeiro mas com menor intensidade e que "poderá persistir em diversos locais durante a noite e manhã" do primeiro dia de 2020, divulga o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Na noite da Passagem de Ano as temperaturas mais baixas irão oscilar entre os dois graus negativos na serra da Estrela e os nove graus no Algarve. A ausência de chuva é explicada pelo estado do tempo ser "influenciado por um anticiclone localizado no interior do continente europeu, que se estende em crista até ao arquipélago da Madeira, bem como por uma depressão com expressão em altitude, que irá passar a norte da Península Ibérica em deslocamento para Leste".Nos Açores a previsão é de um Fim de Ano com chuva.O Algarve, tal como a Madeira, aposta forte no Réveillon como cartaz turístico. O investimento feito pelos municípios é na ordem dos 800 mil euros. Albufeira lidera com 400 mil euros, no top 5 figuram Lagos (80 mil), Loulé ( 80 mil), Tavira (55 mil) e Faro, com 50 mil."2020 motivos" é o lema da Figueira da Foz para entrar no próximo ano. A região mais fustigada pelas recentes tempestades investiu a sério no Réveillon, com um orçamento de 118 mil euros. Viseu tem 150 mil e em Coimbra o fogo de artifício dura 15 minutos.