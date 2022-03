De malas feitas, com as crianças e animais de estimação, a população da ilha de São Jorge, nos Açores, foge de casa antes que o vulcão volte a acordar. “Levo o meu gatinho, mas deixo muita coisa”, disse ao Correio da Manhã Leocádia Silveira. Vítor Reis afasta-se do trabalho e de “um pouco da vida”.