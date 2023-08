“Serão 906 mordomas a desfilar, algo nunca visto, num ano de festa com a particularidade de distribuir o programa por mais dias”, explica António Cruz, da VianaFestas.



A Romaria d’Agonia já anima Viana do Castelo desde segunda-feira e inclui o tradicional desfile da mordomia, já na quinta-feira, a partir das 16h00, com o maior número de sempre de mulheres trajadas e ouradas.“Serão 906 mordomas a desfilar, algo nunca visto, num ano de festa com a particularidade de distribuir o programa por mais dias”, explica António Cruz, da VianaFestas.

Há romaria até terça-feira. Esta quarta-feira, a Praça da República vira ‘Praça do Desporto na Romaria’ e, à noite, haverá Festa do Traje no Centro Cultural. Já o cortejo histórico-etnográfico sairá às ruas na tarde de sábado. A procissão ao mar e ao rio decorrerá no domingo.