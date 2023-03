Sabia que beber café pode ajudar a diminuir a massa gorda e o risco de ter diabetes?

Uma equipa internacional de investigadores relacionou o consumo de cafeína com um menor risco de sofrer de diabetes tipo 2, a mais frequente, e com a redução de peso e da massa gorda.

A investigação foi liderada por Susana Larsson, do Instituto de Medicina Ambiental da Universidade de Estocolmo, na Suécia, e as suas conclusões foram publicadas na revista científica British Medical Journal.

O estudo procurou entender os efeitos das concentrações de cafeína no sangue a longo prazo na adiposidade, diabetes tipo 2 e principais doenças cardiovasculares, centrando-se nas análises do índice de massa corporal total, diabetes tipo 2, doença cardíaca isquémica, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e acidentes cardiovasculares.

Os cientistas chegaram à conclusão de que maiores concentrações de cafeína estão associadas a um menor índice de massa corporal e massa gorda, bem como a um menor risco de diabetes tipo 2.

Os dados do estudo indicaram que aproximadamente metade do efeito da cafeína na diabetes tipo 2 é mediado pela redução do índice de massa corporal, embora os investigadores tenham salientado a importância de realizar estudos clínicos de longo prazo.

Estudos anteriores já tinham mostrado que a ingestão de cafeína tem como resultado uma redução de peso e da massa gorda e que o consumo de café estava relacionado com um menor risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.