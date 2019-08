Saiba qual é a melhor hora do dia para beber café

A maioria das pessoas tem o hábito de beber a primeira chávena de café logo após acordar, para "enfrentar" o dia de trabalho que aí vem. No entanto, segundo nutricionistas, talvez não deva consumir cafeína tão cedo.

De acordo com os especialistas, consumir café ao acordar pode fazer com que se sinta nervoso e agitado, mas a sensação não dura muito tempo. Por isso, é normal que mais tarde sinta uma quebra de ritmo.

"Beba café quando o seu corpo estiver a produzir menos cortisol", recomenda Laura Cipullo, nutricionista e autora do livro ‘A Dieta do Relógio para um Corpo Feminino Saudável', em entrevista ao site CNBC.

Quando acordamos o organismo produz doses elevadas de cortisol – hormona responsável pela percentagem de stress e ansiedade. Como tal, o consumo de cafeína aumenta os níveis de cortisol tornando-se perigoso para as pessoas que sofrem de ansiedade. Algumas horas depois, os níveis do sangue, cortisol e por consequência de cafeína, diminuem na corrente sanguínea, dai sentir-se mais cansado. Ou seja, se costuma acordar entre as 06h00 e as 08h00 da manhã, deverá ingerir café entre as 09h00 e as 11h00.



Os especialistas aconselham ainda que esta mudança deve ser feita aos poucos, principalmente para aqueles que têm o hábito de consumir cafeína de manhã cedo.

Para a nutricionista Melanie Dellinges, mais importante que o horário é a quantidade de cafeína que consome (não devendo ultrapassar as quatro chávenas por dia). Assim, o importante é abrandar o consumo café antes do final do dia: se pretende deitar-se às 21h00 não deve beber café depois das 15h00, para que a cafeína não atrapalhe o sono.