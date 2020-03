Salários a 100% no Estado e a 55% no setor privado na baixa devido a coronavírus

Trabalhadores do Estado e do setor privado vão ter direitos diferentes caso sejam obrigados a quarentena ou a um regime de teletrabalho devido ao coronavírus, apesar de o primeiro-ministro ter dito que "o tratamento será igual para todos" numa visita à linha Saúde 24.O ministro da Economia anunciou, após uma reunião com associações empresariais, que foi enviada para publicação uma portaria que equipara as ausências ao trabalho de funcionários do privado, sujeitos a isolamento por ordem das autoridades de saúde, a uma baixa por internamento.Ou seja, o trabalhador receberá 55% do salário a partir do primeiro dia. Nas restantes baixas por doença, a Segurança Social paga 55% da remuneração, em ausências por doença até 30 dias, a partir do 3º dia de incapacidade."O que é garantido a todos os profissionais, sejam do público sejam do privado, é que em caso de ser necessário" uma pessoa "manter-se em casa", será "acionado um mecanismo correspondente ao das baixas, de forma a que todos possam ter os seus direitos garantidos" frisou António Costa. Opediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho mas não obteve resposta até à hora de fecho desta edição.A discrepância com a Função Pública é grande: no Estado, sempre que houver suspeita de infeção por coronavírus ou risco de contágio, os serviços podem recorrer ao teletrabalho ou, em situação extrema, à quarentena sem perda salarial, segundo o despacho dos ministérios da Administração Pública, Saúde e Segurança Social.A Função Pública só perde o subsídio de refeição.A medida para o Estado só poderá ser aplicada quando o diploma for publicado em Diário da República. O objetivo é permitir que os serviços públicos elaborem planos de contingência que permitam "uma modalidade alternativa de prestação de trabalho", esclareceu a ministra Alexandra Leitão.