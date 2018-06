Salários dos professores vão custar 107 milhões ao Estado em 2019

Progressões das carreiras vão triplicar os custos salariais dos docentes para o próximo ano, face a 2018.

19.06.18

No total, os 107 milhões de euros "incluem vencimentos e contribuições para a taxa social única". Este valor tem em conta um universo de cem mil professores inscritos no quadro no ano lectivo 2016/2017, um quinto do custo total das progressões das carreiras na função pública.



Com base em dados oficiais, este aumento da despesa deve-se ainda "a dois efeitos": "Por um lado, em 2019, os professores que progrediram ao longo do ano de 2018 receberão 14 salários em 2019 e, por outro, os acréscimos de 2018 que estavam a ser pagos com um faseamento médio de 33,33% em 2018 passam para 68,75% em 2019."





As progressões das carreiras dos professores vão triplicar os custos salariais dos docentes para o próximo ano, face a 2018, para um valor na ordem dos 107 milhões de euros, segundo a imprensa desta terça-feira, citada pela revista Sábado Este valor não contempla o descongelamento das carreiras dos docentes reivindicados pelas plataformas sindicais, num total de nove anos, quatro meses e dois dias.