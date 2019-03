Salva o Neto, o jogo criado por Ricardo Araújo Pereira

Desafio que tem como objetivo evitar que a opinião pública conspurque "a idoneidade do juiz Neto de Moura" foi apresentado no programa Gente Que Não Sabe Estar.

A equipa do programa Gente que Não Sabe Estar desenvolveu um jogo online onde o objetivo é que a personagem do juiz Neto de Moura tem de evitar ser atingido por fezes que são enviadas pela opinião pública, de forma a "chegar a casa limpinho para escrever mais acórdãos infames", explicou o humorista no programa da TVI. O jogo recebeu o título Salva o Neto Este sábado o humorista tinha prometido que não iria deixar de fazer pouco do juiz que assinou dois acórdãos sobre violência doméstica que foram considerados polémicos. Num deles criticava uma mulher que tinha sido agredida com uma moca de pregos pelo amante e marido por esta ter sido adúltera. No outro retirava uma pulseira eletrónica a um agressor que perfurou o tímpano à companheira com um soco.Neto de Moura tinha prometido que iria avançar com um processo judicial contra todos aqueles que haviam dito mal dele. Entre os visados estavam os humoristas Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira ou Diogo Batáguas, ou as políticas Mariana Mortágua e Joana Amaral Dias.Mas não foi apenas na apresentação do jogo Salva o Neto que Gente que Não Sabe Estar criou momentos humorísticos com o magistrado. O apresentador do programa decidiu "vestir a pele do juiz", comentou um combate de artes marciais mistas e o rebentamento da bomba de Hiroshima. Sobre o último, Ricardo Araújo Pereira desvalorizou (na pele do magistrado): "Isto para mim é fumo, uma nuvem em forma de cogumelo".Sobre a notícia do Expresso que avançava que o juiz iria processar os que o criticaram, RAP teve a dizer: "Na perspetiva dele, rebentar um tímpano ainda é como o outro. Agora escárnio, sarcasmo? Isso aleija"."Mesmo que eu vá preso, também não há perigo. Não estarão la desses crápulas que batem em mulheres, porque ele deixa-os todos cá fora", disse ainda o ex-Gato Fedorento.