Santo André é de novo candidata a Eco-Freguesia

A Junta de Freguesia de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, voltou a apresentar a candidatura ao galardão "Eco-Freguesia XXI".

Após a conquista do galardão em 2019, a Freguesia de Santo André é de novo candidata a receber o galardão Eco-Freguesia XXI, que vai ser atribuído em 2021.

Uma iniciativa dinamizada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades locais sustentáveis.

David Gorgulho, presidente da junta de freguesia, afirmou ao CM que "iniciámos um trajeto em 2018, que queremos que se estenda no tempo. Há uma mudança de mentalidades que tem de ser feita no domínio das questões ecológicas, ambientais e da sustentabilidade. Cada pessoa, cada família, cada empresa ou instituição, tem as suas responsabilidades neste processo. Em Santo André já se notam diferenças em relação a 2018 nos hábitos dos habitantes e nas suas preocupações ambientais".

Para 2021, o presidente da autarquia pretende "consolidar o que de bom fizemos e trabalhar melhor as áreas que não mereceram avaliação tão alta por parte da ABAE em 2019. Já temos previstas algumas ações que iremos desenvolver, nomeadamente em termos de reflorestação, de ações de sensibilização e no reforço de limpeza de determinados espaços públicos".

David Gorgulho adianta ainda que, "na junta, já decorre de novo a ação Eco-Funcionários" e que "é intenção voltar a repetir o concurso Eco-Famílias, entre outras iniciativas".

O Eco-Freguesias XXI estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a implementação de diversas ações à escala local, tendencialmente de carácter participativo e que contribuem para a transformação, no sentido de uma comunidade mais sustentável.

O Eco-Freguesias XXI, enquadra-se em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresentando-se como uma estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos de cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes.

Procura, através da existência de uma candidatura bienal, valorizar percursos, avaliar processos e reconhecer resultados que se materializam através da atribuição do galardão Eco-Freguesia XXI.