Santuário de Fátima desafia fiéis a acenderem uma vela na janela das casas para celebrar 13 de Maio

O Santuário de Fátima desafiou esta segunda-feira os peregrinos a acenderem uma vela nas janelas das suas casas na noite de terça-feira, a partir das 21h30, no começo de uma peregrinação sem peregrinos devido à covid-19.

"Não podemos contar com a vossa presença física, mas gostaríamos de poder contar convosco. Porque não se peregrina só com os pés, mas também com o coração, propomos-vos que façais connosco uma peregrinação pelo coração, em que o caminho não é físico, mas interior", afirmou o reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, citado numa nota de imprensa publicada esta segunda-feira.

Nessa nota, o Santuário desafia todos os peregrinos a acenderem uma vela na noite de terça-feira, no momento em que começam as celebrações de uma peregrinação "atípica", "repetindo assim um dos gestos mais icónicos de Fátima".

Pela primeira vez na sua história, o Santuário de Fátima vai celebrar os dias 12 e 13 de maio sem peregrinos nos seus espaços, na sequência das decisões sanitárias determinadas pelas autoridades de saúde face à pandemia da covid-19.

"Este é um momento doloroso: o Santuário existe para acolher os peregrinos e não o podermos fazer é motivo de grande tristeza; mas esta decisão é igualmente um ato de responsabilidade para com os peregrinos, defendendo a sua saúde e o seu bem-estar", afirmou o reitor, reiterando o apelo aos peregrinos para que fiquem em casa e evitem deslocações até ao Santuário, que estará com os seus acessos fechados.

A peregrinação de maio vai começar na terça-feira, às 21h30, a partir da Capelinha das Aparições, com transmissão em www.fatima.pt, assim como no canal de Youtube e na página de Facebook do Santuário.

As celebrações vão decorrer no Recinto de Oração, apenas com a presença de pessoas diretamente implicadas nos diferentes momentos da peregrinação.

A 12, após a oração do rosário, seguir-se-á a Procissão de Velas, desta feita num trajeto mais curto.

No dia 13, a oração do rosário começa às 09h00, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a celebração da missa, presidida pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, terminando as celebrações com a Procissão do Adeus.