Santuário de Fátima preparado para receber 7500 peregrinos

A peregrinação dos próximos dias 12 e 13 de maio em Fátima vai poder contar com a presença de 7500 peregrinos revelou esta quarta-feira o Santuário de Fátima.O evento mantém-se, à semelhança do que aconteceu em 2020, celebrado de forma restrita devido às condicionantes da Covid-19.As regras impostas são o uso obrigatório de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos.Além destas, haverá ainda outras medidas de segurança como as entradas no recinto feitas através de oito portas, que estarão assinaladas nos lados norte e sul do Santuário. Nas mesmas entradas serão ainda disponibilizados dispensadores de álcool gel e os peregrinos serão orientados para os lugares que devem tomar durante toda a celebração.No total estarão envolvidas 80 pessoas entre funcionários do Santuário e voluntários, incluindo, alunos do Colégio de São Miguel, que orientarão os peregrinos para os devidos lugares.Os espaços voltarão a ter circulos e em cada um deles poderão ficar apenas peregrinos que pertençam ao mesmo agregado."As celebrações começam no dia 12, como a Oração do Rosário às 21h30, segue-se a Procissão das Velas e depois uma Celebração da Palavra. No dia 13, o Rosário será recitado às 9h00, seguindo-se a Missa Internacional às 10h00. No final da Missa haverá ainda a habitual palavra ao doente, tão característica de Fátima", explica a nota presente no site.