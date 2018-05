Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

300 mil fiéis assistem à missa final da peregrinação no Santuário de Fátima

Valor aumentou para mais do dobro das rececionadas no ano anterior.

12.05.18

O Santuário de Fátima, onde este sábado começa a peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio, recebeu em 2017 mais de 800 mil pedidos de oração, mais do dobro das rececionadas no ano anterior, divulgou a instituição.



"Tivemos um número bastante significativo, mais do que duplicámos o número de pedidos de oração", afirmou à agência Lusa a diretora do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia, assinalando que "estes pedidos de oração vêm de todas as partes do mundo".



Segundo dados da instituição, em 2017, ano do Centenário das Aparições, da visita do papa Francisco e da canonização de Francisco e Jacinta Marto, o santuário recebeu 807.827 pedidos de oração. No ano anterior tinham sido 243.485.



Cerca de 263 mil dos pedidos foram em língua inglesa, seguindo-se 131.710 em português, 65.809 em espanhol, 38.016 em francês e 30.385 em italiano. Houve ainda um total de 278.756 pedidos de oração noutros idiomas.



A também porta-voz do santuário justificou este aumento com o facto de 2017 ser o ano do centenário, mas salientou que foi, igualmente, "um ano também de culminar de crise".



"Nós verificámos sempre que durante os períodos da crise - porque estas coisas também estão sempre associadas - há mais preces a Nossa Senhora a pedir a sua intercessão para de facto obter graças", afirmou.



Carmo Rodeia adiantou que os pedidos de oração "chegam essencialmente por duas vias", uma das quais quando os peregrinos se deslocam a Fátima e "deixam as suas preces na peanha" junto à imagem da Virgem de Fátima, na Capelinha das Aparições.



"É o correio de Nossa Senhora", referiu, sendo que, neste caso, as religiosas das Irmãs Oblatas de Maria Virgem de Fátima, congregação responsável pela resposta aos pedidos de oração, não abrem as cartas.



Segundo a diretora do gabinete de comunicação, "são pedidos diretos a Nossa Senhora, são graças que as pessoas obtêm e que dizem respeito única e exclusivamente à relação entre Nossa Senhora e os peregrinos".



"Elas não abrem, registam, sinalizam e rezam", precisou Carmo Rodeia, notando que entre maio e outubro de 2017 houve dias em que as religiosas foram recolher por três vezes mensagens colocadas na peanha.



A outra principal via de receção de pedidos de oração no santuário é o correio eletrónico.



"Há muitos pedidos que vêm para os diversos serviços do Santuário de Fátima e que depois encaminhamos sempre para as Irmãs Oblatas que é quem responde a todos estes pedidos" sempre que há remetente nas missivas, acrescentou Carmo Rodeia.



A peregrinação internacional aniversária de maio ao Santuário de Fátima, no distrito de Santarém, a primeira é presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong, e tem como tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima".



As cerimónias começam às 18h30, na Capelinha, e três horas mais tarde é recitado o terço, seguido da procissão das velas e missa.



A peregrinação, um ano após a visita do papa Francisco e a canonização de Francisco e Jacinta Marto, termina no domingo com missa, bênção dos doentes e procissão do adeus, a partir das 10h00.