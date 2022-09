Sapadores de Lisboa reformam Wolf, o cão bombeiro, após nove anos de serviço na Equipa Cinotécnica

"Com várias ativações operacionais e dezenas de simulacros no curriculum, Wolf cumpriu sempre com profissionalismo todas as missões que lhe foram confiadas. O Wolf coloca uma pata na sua fase operacional e recomeça, a partir de agora, uma nova etapa. O RSB e Lisboa desejam-te, cãopanheiro Wolf, toda a sorte do mundo neste mais que merecido descanso", acrescentam.

O Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa decidiram que estava na altura de aposentar o "sapadog" Wolf, o cão bombeiro que acompanhou o Guia Sch 2ª Nelson António durante nove anos de serviço como operacional da Equipa Cinotécnica.O anúncio foi feito nas redes sociais. "Foram muitos anos dedicados a socorrer a população e a aquecer o coração dos mais pequeninos. Mas agora chegou a vez de descansar e de usufruir da reforma. O nosso Wolf, sapadog doce, bonacheirão e brincalhão, aposentou-se", lê-se no Facebook.