Secretária de Estado admite fecho de fronteiras em Portugal para conter epidemia do coronavírus

Patrícia Gaspar, a secretária de Estado da Administração Interna, afirmou em entrevista à rádio TSF que não descarta a possibilidade de Portugal vir a fechar as fronteiras para conter o coronavírus Covid-19.



"Neste momento, o fecho de fronteiras ainda não foi identificado como absolutamente essencial; se o for, é praticamente garantido que as autoridades o avaliarão e poderá ser essa uma das opções tomadas", disse à rádio.





Gaspar frisou ainda: "Estaremos em condições [de garantir quarentenas forçadas], mas estamos convencidos de que isso não será necessário."