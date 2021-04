As pessoas entre 16 e 79 anos com doenças de risco acrescido vão começar a ser vacinadas contra a Covid-19. A Direção-Geral da Saúde atualizou as normas de vacinação devido a uma maior disponibilidade de doses, e entre as novidades da Fase 2 do plano está a vacinação “por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos e que tenham doenças com risco acrescido ...