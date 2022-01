O segundo período letivo inicia-se esta segunda-feira com a falta de pelo menos 118 professores nas escolas. Na última sexta-feira estavam a concurso para contratação de escola 118 horários para grupos de recrutamento e 42 para técnicos especializados. Esta carência de docentes afeta entre cinco a seis mil alunos, segundo as previsões de Vítor Godinho, do secretariado nacional da Federação Nacional dos Professores.