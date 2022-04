Senhor de Matosinhos regressa presencialmente de maio a junho após 2 anos "virtuais"

A romaria do Senhor de Matosinhos, que nos últimos dois anos se realizou online devido à covid-19, regressa este ano, de 20 de maio a 12 de junho, de forma presencial, adiantou esta sexta-feira à Lusa a câmara.

Entre dezenas de iniciativas religiosas, lúdicas, culturais e desportivas programadas, destaca-se a realização de um concerto do artista David Carreira a 3 de junho, nos jardins da Biblioteca Florbela Espanca, com entrada gratuita.

Já no dia seguinte, a 4 de junho, acontece o habitual espetáculo de fogo de artifício.

A 7 de junho, feriado municipal, realiza-se pelas 11h a celebração de uma missa solene do Bom Jesus de Matosinhos, presidida pelo bispo do Porto, Manuel Linda.

A Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, que nesta ocasião tem os altares artisticamente decorados com flores, poderá ser visitada de 4 a 12 de junho, entre as 09h30 e as 24h.

Ao longo das cerca de três semanas de festividades, além das tradicionais tendas de louças, artesanato, comidas, bebidas e divertimentos, as ruas, com iluminações decorativas, vão ser ocupadas por espetáculos de bandas de músicas, ranchos folclóricos ou grupos etnográficos.

Da programação fazem ainda parte exposições, apresentações de filmes, encontros e desfiles de tunas e de associações de Matosinhos, concurso de serenatas e sessões de poesia e de fado.

A festividade do Senhor de Matosinhos realiza-se há 700 anos e reúne habitualmente cerca de dois milhões de visitantes, segundo cálculos da autarquia, presidida pela socialista Luísa Salgueiro.