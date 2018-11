Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha telefónica do SNS de apoio a idosos vai ser reativada

Ministério da Saúde vai reativar um serviço de apoio telefónico destinado a pessoas com 75 ou mais anos.

09:32

O Ministério da Saúde vai reativar a Linha Sénior do SNS 24, um serviço de apoio telefónico destinado a pessoas com 75 ou mais anos. Este "serviço biopsicossocial" arranca na primeira quinzena de dezembro.



A Linha Sénior será colocada em funcionamento três anos depois de ter deixado de funcionar. Na altura, o Governo alegou que precisava de enviar recursos para o atendimento relacionado com a gripe.



Esta linha vai começar por contactar 65 mil idosos de dois agrupamentos de saúde, um no Norte e outro em Lisboa e Vale do Tejo. De seguida, irá avaliar quem são os idosos frágeis. Os identificados como vulneráveis serão convidados a entrar no programa da Linha Sénior.



O serviço passará pelo acompanhamento telefónico semanal dos idosos vulneráveis, articulado com os cuidados de saúde primários que intervirão de acordo com as necessidades identificadas. Depois, o programa será alargado para outras zonas do país.



A Linha Sénior foi criada em abril de 2014 e chegou a contactar 20 mi pessoas, de duas em duas semanas. Acabou suspensa em dezembro de 2015.



O SNS 24 pretende ainda criar serviços de acompanhamento telefónico a grávidas e puérperas, e a doentes com diabetes.