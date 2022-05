Setúbal é a cidade epicentro de um tsunami mediático com repercussões cabais por enquanto difíceis de calcular e o tema de partilha de dados pessoais de cidadãos com a Rússia não é novo e já enfrentou Fernando Medina em 2020 quando ainda era presidente da Câmara de Lisboa.



No entanto, a sensibilidade aumenta quando há em curso uma guerra entre duas nações e surge a suspeita de uma delas poder estar a receber informações confidenciais sobre precisamente os cidadãos do país que quer ocupar.









Ver comentários