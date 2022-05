A sexta vaga de Covid-19, que deverá atingir o pico na primeira quinzena de junho, vai provocar cerca de 30 milhões de horas de trabalho perdidas, prevê um relatório do Instituto Superior Técnico (IST) sobre a pandemia. "Nesta sexta vaga, o custo de deixar o vírus da Covid-19 a circular livremente está estimado em mais de 30 milhões de horas de trabalho devido a baixas e isolamentos, o que terá um impacto relevante no Produto Interno Bruto em Portugal", refere a avaliação de risco do grupo de trabalho do IST que acompanha a evolução da Covid-19.









