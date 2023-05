Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anuncia greve para 12 de maio

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta terça-feira uma greve para sexta-feira acompanhada de uma concentração em frente ao Ministério da Saúde para exigir melhores condições de trabalho e a contratação de mais profissionais.

A greve, que assinala o Dia Internacional do Enfermeiro, decorrerá entre as 08h00 e as 24h00.

A concentração, que contará com a presença de delegados, dirigentes e ativistas sindicais, está marcada para as 11h00 em frente ao Ministério da Saúde, avançou o presidente do SEP, José Carlos Martins, em conferência de imprensa na sede do sindicato na Avenida 24 de Julho, em Lisboa.

A paralisação deve-se ao agravamento das condições de trabalho com o aumento do recurso a trabalho extraordinário e consequente cansaço dos enfermeiros, sendo expectável que se intensifiquem as formas de luta, adiantou.

José Carlos Martins referiu que, "com esta ação de luta e com esta comemoração simultânea", os enfermeiros querem exigir ao Ministério da Saúde, na linha do que têm vindo a exigir e de ações de luta a desenvolver, "dois ou três domínios de solução para outros tantos problemas".

"Desde logo de forma muito clara que o Ministério da Saúde emita orientações ainda sobre a justa e legal contagem de pontos para efeitos de progressão na carreira e que emita uma orientação também no sentido das enfermeiras que estiveram grávidas e que não transitaram por essa razão para a categoria de enfermeiro especialista que sejam emitidas orientações no sentido de transitarem para essa nova categoria", defendeu.

Os enfermeiros também reivindicam a reposição da paridade salarial entre a carreira de enfermagem e a carreira técnica superior da Administração Pública, bem como a aposentação mais cedo.

"E historicamente ainda hoje [terça-feira] se verifica de uma forma tão acentuada a carência de enfermeiros e por isso exigimos a admissão de mais enfermeiros e a regularização dos vínculos precários que ainda hoje [terça-feira] existem", disse José Carlos Martins.

Questionado sobre se dão algum prazo para o Ministério da Saúde emitir essas orientações, José Carlos Martins afirmou que esperam que seja agendada uma reunião no "mais curto espaço de tempo, com vista à discussão destas matérias".

Caso o Ministério da Saúde não reúna e não resolva as questões que os enfermeiros estão a exigir, disse, "os órgãos do SEP irão decidir como é que irão continuar as formas de luta".

José Carlos Martins lembrou que os enfermeiros conquistaram "um diploma importante" sobre a contagem de pontos, mas vincou que a sua aplicação prática nas instituições está a determinar várias injustiças.

"Temos vínculos precários que não são contados para efeitos de progressão, interrupções entre contratos que são consideradas interrupções e não contam todo o tempo de serviço para trás e enfermeiros que foram promovidos a uma categoria superior, nomeadamente a chefes e a especialistas e que agora ficam atrás na remuneração de colegas mais novos sem a especialidade", exemplificou.

O presidente do SEP disse esperar "uma boa adesão" à greve na qual serão cumpridos os serviços mínimos.

"Há muitos anos que, de uma forma responsável, assumimos os serviços mínimos (...) e nunca nas greves do SEP houve qualquer problema digno de registo com os utentes", declarou.