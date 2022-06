Sindicatos pedem mais investimento no Serviço Nacional de Saúde e mais médicos

Os sindicatos dos médicos defenderam esta segunda-feira mais investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a contratação de mais médicos, forma de resolver problemas como a falta de especialistas em urgências.

Depois de uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, na sequência do encerramento em vários hospitais das urgências de obstetrícia, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam), disseram que o problema no SNS não é pontual mas sim estrutural.

"Não me pareceu que a ministra estivesse tão ciente que isto não é um problema pontual, é um problema estrutural", disse Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, após a reunião, acrescentando que a ministra "não tem a noção da gravidade da situação nos serviços de obstetrícia", que se estende também à medicina interna, anestesiologia, e "um pouco por todo o SNS".