Sines investe 600 mil euros em requalificação de escola básica

A Câmara Municipal de Sines iniciou esta segunda-feira, a obra de remodelação e modernização da Escola Básica n.º 2 de Sines, num investimento superior a 600 mil euros.

Para o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, a obra que agora se inicia "visa atenuar situações de degradação das instalações escolares ao nível da construção, bem como a criação e a adequação dos espaços letivos e não letivos".

"Inaugurada em 1984, a escola da Quinta dos Passarinhos precisa que sejam corrigidos problemas de degradação trazidos pelo tempo e precisa também que a sua funcionalidade seja adaptada para as atuais exigências educativas. Com esta obra, garantimos equidade entre todas as crianças do concelho no acesso a instalações escolares modernas, aumentando por essa via a qualidade do ensino" assegura o autarca.

A obra contempla a requalificação das nove salas de aula do 1.º ciclo e das três salas de atividades de jardim infância, nomeadamente ao nível do conforto e da eficiência energética.

A construção de uma biblioteca, uma sala polivalente e a renovação das instalações sanitárias e sala de professores são outras das intervenções previstas nesta obra que deve estar concluída no final do ano.