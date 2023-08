Sintomas, cuidados e tratamentos: Saiba o que fazer se comeu broa num dos quatro distritos de risco

Pombal, Ansião, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande (distrito de Leiria), Ourém (Santarém), Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova e Coimbra (Coimbra) Ílhavo e Vagos (Aveiro).A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda que se interrompa o consumo de broa de milho nestas localidades, enquanto decorre uma investigação epidemiológica. Como forma de prevenção, foi ainda implementada uma restrição das matérias-primas utilizadas no fabrico da broa de milho. A DGS suspeita que a toxinfeção pode estar relacionada com a farinha usada na confeção de broa de milho.que os "sintomas de uma intoxicação e toxinfeção alimentar são muito semelhantes", sendo que podem ser cólicas abdominais, diarreia, febre, cefaleias, náuseas e vómitos. Já a GS acrescenta que também deve estar atento se sentir secura da boca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e diminuição da força muscular.Segundo a DGS, os sintomas observados nos casos suspeitos foram observados entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão de alimentos, mas estes horários podem variar consoante a pessoa e em função da origem da intoxicação.O médico Paulo Almeida esclarece que as "intoxicações alimentares são mais frequentes no verão, já que as condições de humidade e temperatura facilitam o rápido desenvolvimento de bactérias e a produção de toxinas nos alimentos contaminados".A melhor maneira de evitar a intoxicação alimentar é ter bastante cuidado com os alimentos e evitar qualquer alimento que não seja seguro. Alguns alimentos têm maior probabilidade de causar intoxicação alimentar devido à forma como se produzem e se preparam. Paulo Almeida explica que a carne, as aves, os ovos e o marisco podem cultivar agentes infeciosos que apenas morrem quando são cozinhados.Ainda assim, o médico alerta que em muitas ocasiões, o alimento contaminado não apresenta alterações no sabor, cor ou na aparência, pelo que um alimento aparentemente em boas condições pode também estar contaminado.O médico Paulo Almeida explica que, normalmente, a maior parte dos casos são quadros leves e os sintomas desaparecem sozinhos, "sendo suficiente um certo repouso digestivo para abrandar o trânsito intestinal e reduzir o volume fecal". O médico recomenda a ingestão abundante de líquidos e bebidas isotónicas, como as bebidas desportivas, para evitar a desidratação. Paulo Almeida crescenta que, por vezes, pode ser necessário o uso de analgésicos, como o paracetamol, mas que "o uso de antibióticos ou medicamentos para controlar a diarreia só devem ser tomados quando receitados pelo médico".