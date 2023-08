Se mora nestas localidades a DGS e a ASAE aconselham a não comer broa de milho

A Direção Geral da Saúde (DGS) e a ASAE recomendaram esta quinta-feira que os cidadãos evitem comer broa de milho em vários distritos do País, devido aos 187 casos suspeitos de toxinfeção que foram detetados.De acordo com o comunicado da DGS e da ASAE, as localidades em que não se deve consumir broa são: Pombal, Ansião, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande (distrito de Leiria), Ourém (Santarém), Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova e Coimbra (Coimbra) Ílhavo e Vagos (Aveiro).A DGS e a ASAE referem que "a broa de milho é, e deverá continuar a ser, um integrante da dieta dos portugueses". No entanto, alerta que "recomendável que se interrompa o consumo deste alimento nas áreas geográficas acima identificadas". O comunicado garante ainda que foram implementadas medidas pelas autoridades competentes "no sentido da restrição das matérias-primas utilizadas no fabrico da broa de milho que se suspeita estar envolvida, mantendo-se a monitorização desta ocorrência em permanência e em estreita articulação entre todos os envolvidos".