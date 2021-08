Sismo com magnitude 2,2 na escala de Richter registado na ilha Terceira

Um sismo com magnitude 2,2 na escala de Richter foi registado este domingo na ilha Terceira às 12:32 (13:32 em Lisboa), informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O evento teve epicentro a cerca de cinco de quilómetros a sul de Agualva, sendo que o CIVISA "continua a acompanhar o evoluir da situação".

O sismo foi sentido com intensidade máxima de III na escala de Mercalli Modificada, nas freguesias de São Bento e Feteira, no concelho de Angra do Heroísmo.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda que em casos de sismo se "mantenha a calma e conte com a ocorrência de possíveis réplicas", e que se observe se a casa "sofreu danos graves", devendo-se sair imediatamente se se suspeitar que não oferece condições de segurança.

O SRPCB refere que, caso se duvide da integridade dos circuitos de gás, eletricidade ou água, estes devem ser "desligados imediatamente".