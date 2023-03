O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, disse esta quinta-feira que vai “tomar medidas” para alterar o sistema de referenciação para as Urgências, nomeadamente dos casos não urgentes. “Temos de atuar na questão da referenciação dos doentes para os serviços de Urgência e aqui refiro-me muito à questão dos [casos em que são atribuídas pulseiras] azuis e verdes”, afirmou, no SNS Summit, em Lisboa.









Ver comentários