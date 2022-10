Os internamentos nos hospitais, por infeções respiratórias e problemas cardiovasculares relacionados com o vírus da gripe (influenza), custam em média 15,2 milhões de euros por ano ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).





Em dez anos registaram-se 49 929 internamentos por infeções respiratórias e problemas cardiovasculares relacionados com o vírus da gripe, que terão custado 141,5 milhões de euros ao SNS. Mais de 37 mil hospitalizações foram de pessoas com 65 ou mais anos. O número de internamentos codificados apenas como gripe foi de 13 629, num custo médio anual de 3,9 milhões de euros.

Os dados constam de um estudo coordenado pelo pneumologista Filipe Froes, publicado na revista científica ‘BMC Infectious Diseases’, e que revela que quer os casos de internamentos quer as mortes causadas pela gripe em Portugal estão subnotificadas. No trabalho, que abrangeu as épocas gripais de 2008/09 a 2017/18 (excluindo a época 2009/10 por causa da pandemia de H1N1), conclui-se que há uma subnotificação de casos de gripe não só na população mais velha, mas também entre os jovens.