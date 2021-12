A associação ambientalista Zero considerou esta sexta-feira que a avaliação ambiental do projeto para prospeção de lítio em oito áreas do País (inicialmente eram 13) “é insuficiente” na análise do impacto sobre o meio ambiente e não lança orientações para a fase de exploração.No dia em que terminou a consulta pública à avaliação ambiental preliminar, também a Geota pediu transparência.