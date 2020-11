Sobe para oito o número de mortos por Covid-19 no Centro Social do Pego em Abrantes

Oito mortos é o novo balanço do surto de covid-19 no Centro Social do Pego, concelho de Abrantes, disse esta terça-feira a delegada de Saúde, dando conta de mais sete profissionais infetados e 17 utentes recuperados.

"Do surto no Lar do Pego temos 10 utentes internados e em termos de óbitos temos agora um total de oito no Centro Social do Pego", disse à Lusa a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, tendo afirmado "preocupação" com os utentes internados "pela sua idade e por padecerem de outros problemas de saúde" e dado conta dos primeiros utentes recuperados da doença.

Maria dos Anjos Esperança disse ainda que foram esta terça-feira conhecidos os resultados dos testes mais recentes efetuados a utentes e funcionários daquela Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do distrito de Santarém, tendo referido que, "dos 54 testes efetuados a profissionais não infetados, 47 foram negativos e sete foram positivos" e que, "dos 43 testes realizados a utentes infetados, 22 ainda deram positivo, 17 foram negativos e quatro são inconclusivos", sendo estes "repetidos amanhã", quarta-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, numa nota de pesar às famílias afetadas, publicada no sábado na página oficial na rede social Facebook, confirmou a existência de sete mortes relacionadas com a covid-19 na ERPI do Pego.

"De acordo com as autoridades de saúde, estes óbitos reportam-se a pessoas com idade avançada e com outras doenças associadas", referiu, tendo apelado a que a comunidade "adote escrupulosamente todas as recomendações das autoridades de saúde" e lembrado que "esta pandemia é um inimigo imprevisível e incontrolável".

Com 65 utentes e 71 funcionários, a ERPI regista até esta terça-feira 87 pessoas infetadas, dos quais resultaram oito óbitos em utentes, estando ainda 10 pessoas internadas no Hospital de Abrantes.

Portugal registou 4.452 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 81 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.553 mortes e 230.124 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando esta terça-feira ativos 77.126 casos, menos 2.919 do que na segunda-feira.