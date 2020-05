Sol e bom tempo levam centenas às praias. Veja as imagens das enchentes de Quarteira até Matosinhos

O regresso do sol e do bom tempo a Portugal levou muitos portugueses a sair de casa para aproveitarem o calor à beira mar. Nas zonas de passadiço junto às praias há enchentes de Norte a Sul do País.Em Quarteira o areal está praticamente vazio mas no passadiço junto às praias são centenas o que se passeiam nas horas de maior calor. Muitas pessoas estão sem máscara.Na Costa de Caparica os areais estão preenchidos com muitos surfistas mas também alguns banhistas que arriscaram tentar estender a toalha, alguns acabaram por ser avisados pela Polícia Marítima para abandonarem o areal.Em Vila Nova de Milfontes, na praia da Franquia, juntaram-se várias dezenas de pessoas. Alguns arriscaram ir ao mar mas as autoridades estão a avisar e a demover os banhistas.O cenário mais 'preocupante' chega mesmo do Norte do País. Em Matosinhos são centenas no areal e no passadiço junto à praia. Surfistas e banhistas fazem-se ao mar e há centenas a apanhar sol no areal.