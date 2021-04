A Sonae MC anunciou esta segunda-feira que vai pagar este mês o proporcional do subsídio de Natal aos trabalhadores que faltaram por mais de 30 dias para acompanhar os filhos devido ao encerramento das escolas.

A decisão da Sonae MC, empresa que detém os supermercados e hipermercados Continente, entre outras marcas, foi tomada após um esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre qual o enquadramento legal a aplicar nestas situações.

"A Sonae MC decidiu - face ao aclaramento formal agora assumido pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social - pagar de imediato (conjuntamente com o processamento salarial do mês de abril) o valor do proporcional de subsídio de natal de 2020 aos seus trabalhadores que se ausentaram, por mais de 30 dias, para acompanhamento dos filhos, devido ao encerramento das escolas, de modo a que os nossos colaboradores não fiquem prejudicados, como nunca poderiam ficar", afirma o retalhista em comunicado.