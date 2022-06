Sónia Jesus: "O povo gosta é de saber da vida alheia. Não me calo mais"

A ex-concorrente do 'Big Brother' ainda não teve autorização para visitar o marido, este que está obrigado a cumprir isolamento de sete dias por ter Covid-19.

A ex-concorrente do 'Big Brother' Sónia Jesus regressou às redes sociais após a polémica detenção do marido, Vítor Soares, acusado de tráfico de droga. Com o seu perfil de Instagram novamente público, Sónia Jesus recomeçou a fazer diretos e publicações de venda online da sua loja.Foi neste contexto que a ex-concorrente reparou no grande alcance que as suas publicações estão a ter, agora que está ativa nas redes."O povo gosta é de saber da vida alheia. Não me calo", disse Sónia Jesus num post onde é possível ver o número de pessoas que assistiu ao seu conteúdo, cerca de 92 mil.Sónia Jesus partilhou também mensagens de fãs que a apoiam apesar do que se está a passar: "Sempre estive rodeada de amor, mas nas últimas semanas tenho sentido um apoio gigante. Só tenho de agradecer".Por fim rematou: "Não me mantenho mais em silêncio. Porque se é para falar de mim não há ninguém melhor que eu".