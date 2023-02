O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) confirmou a presença na manifestação de professores deste sábado, em Lisboa, convocada por Fenprof, FNE e mais sete sindicatos.



“Apesar dos dirigentes dos outros sindicatos/federações docentes não terem respondido aos nossos apelos, em particular de incluir também as reivindicações dos não docentes, o STOP estará presente na manifestação de 11 de fevereiro com todos os Profissionais de Educação que se revejam nesta luta”, afirmou o sindicato, em comunicado.









Ver comentários