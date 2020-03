Supermercados esperam repor álcool em breve

Produtos destinados à contenção do novo coronavírus, como álcool, gel, máscaras e luvas estão em falta em muitos supermercados e farmácias. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) admite o problema e acredita que a situação vai melhorar num futuro próximo."Há dificuldades com os produtos de higienização, como o álcool, o gel e as máscaras devido à procura inusitada provocada pela pandemia de Covid-19", disse ao Correio da Manhã Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, acrescentando: "Os nossos retalhistas associados estão a fazer um esforço para encontrar soluções objetivas e julgamos que nos próximos dias vão aumentar a oferta."O fecho dos restaurantes ontem anunciado pelo Governo de António Costa deverá aumentar a procura de bens nos supermercados, mas a APED garante que não há motivo para alarme. "Vamos continuar a abastecer e a alimentar os portugueses. Do cabaz de produtos essenciais de bens alimentares não tenho indicação de falhas ou rutura", disse o responsável, frisando que também não haverá falta de papel higiénico.