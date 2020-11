Surto de Covid-19 no Centro de Apoio a Deficientes em Fátima com 30 infetados

Um surto do novo coronavírus no Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, em Fátima, concelho de Ourém, infetou 30 pessoas, entre utentes e funcionários, disse esta terça-feira à agência Lusa a Autoridade de Saúde.

"Recebemos a semana passada o alerta de dois casos positivos no Centro de Apoio a Deficientes e iniciámos o rastreio na instituição", explicou Ana San-Bento, delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo.

Segundo a médica, "numa primeira fase foram testados todos os colaboradores e utentes desse piso, e desse rastreio identificámos 28 casos positivos, dos quais 13 são funcionários".

"No total, temos 30 casos positivos, dos quais 13 são funcionários", adiantou, referindo que na segunda-feira "foram testados os restantes colaboradores, aguardando-se os resultados".

Ana San-Bento informou que "também os utentes residentes noutras partes da instituição serão testados nos próximos dias", salientando que "apenas um utente necessitou de ser transferido para uma unidade hospitalar".

A delegada de saúde esclareceu que a instituição já ativou o seu plano de contingência e, "como está organizada por módulos, facilita o combate à propagação" da doença.

"Os casos positivos vão ser colocados num dos módulos, facilitando o seu isolamento", declarou Ana San-Bento, realçando que a situação está a ser acompanhada "em articulação com a Proteção Civil e Segurança Social".

O Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, em Fátima, no distrito de Santarém, é gerido pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP).

Criado em 1989, "tem capacidade para acolher 192 pessoas com idades entre os 3 e os 65 anos" e a sua equipa técnica é composta por 212 pessoas, segundo o 'site' da UMP.

Além do lar residencial, tem ainda um centro de atividades ocupacionais e uma escola de educação especial.

Portugal contabiliza pelo menos 3.553 mortos associados à covid-19 em 230.124 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.