Surto de Covid-19 num lar da Santa Casa da Misericórdia em Viseu

Há um surto no lar da Santa Casa da Misericórdia no Carregal do Sal, no distrito de Viseu.



Dos 32 utentes 27 estão infetados. Todos estavam vacinados desde o início do ano.



Os resultados, conhecidos esta terça-feira, dão ainda conta de 13 funcionários contagiados. Apenas uma administrativa, três enfermeiras, quatro auxiliares e uma terapeuta ocupacional conseguiram escapar ao vírus.



O lar está a ter dificuldade em contratar mais funcionários, explicou a provedora Helena Cruz, que cumpre isolamento profilático depois de contactar com uma funcionária infetada.



Quatro idosos estão hospitalizados, mas só dois por causa da Covid-19, entre eles uma mulher de 101 anos.



Para já não foi identificada a origem do surto. A instituição ainda não tinha registado um único caso desde o início da Pandemia.



Com o alívio das restrições o lar tinha voltado a receber visitas e os utentes tinham sido autorizados a fazer saídas.