Nas redes sociais somam-se os relatos de festivaleiros que estiveram na passada semana no Festival Paredes de Coura e que dizem ter ficado doentes. Há quem fale em sintomas de febre, mau estar, problemas intestinais e até gripe A. Alguns culpam as más condições climatéricas que se fizeram sentir, mas outros acusam a qualidade da água do recinto de ser "imprópria".contactou a Autoridade de Saúde Regional (ARS Norte), responsável pela competência territorial da área geográfica onde decorreu o evento, que nos garantiu "ser desconhecida a ocorrência das situações relatadas, não tendo sido identificada, nem lhes tendo sido comunicada, qualquer anomalia durante o referido Festival ou casos de doença associados ao referido evento".