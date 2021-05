Surto de uma dezena de casos de Covid-19 isola militares holandeses

Uma dezena de militares holandeses que participam em Beja no exercício internacional NATO Tiger Meet (NTM21), organizado pela Força Aérea, testou positivo à Covid-19. Estão em isolamento na base.



A participação da esquadra holandesa (cerca de uma centena de pessoas) foi cancelada e aguarda-se decisão de quando vão voar de Beja de regresso à Holanda.

A delegação holandesa ao NTM21, da base de Volkel, com caças F16, chegou a semana passada a Beja com testes PCR negativos. "Domingo, alguns apresentaram sintomas e seis acusaram positivo. Com os seus contactos de risco [colegas de quartos], ficaram em isolamento", explica o coronel Manuel Costa, porta-voz da FAP.

Quarta-feira, o número de infetados na delegação holandesa "atingiu as 10 pessoas", somando-se número semelhante de isolamentos preventivos, na totalidade pessoal de manutenção, o que inviabilizou a continuidade das operações. "Tiveram de sair do exercício."

A origem do foco está atribuída a um militar holandês que teve uma familiar direta infetada e não o comunicou, tendo feito o primeiro teste PCR, provavelmente, ainda no período de incubação da doença.

O NTM21, com um milhar de militares, "vai prosseguir".



"As esquadras vivem em bolhas. Casos numa, não afetam as restantes. Todos os eventos sociais já estavam cancelados", explicou o coronel Costa.



Lisboa sem marchas, casamentos e arraiais nos santos populares

Pelo segundo ano consecutivo, o desfile das Marchas Populares de Lisboa, na avenida da Liberdade, volta a ser cancelado, tal como os casamentos de Santo António.



Também não vai haver os tradicionais arraiais nos santos populares. "Já estávamos à espera deste cancelamento", diz Marco Campos, do Ginásio do Alto do Pina, que venceu a última edição das marchas, em 2019.



"Alguns bairros já têm dificuldades em arranjar marchantes e dificilmente recuperarão de dois anos de paragem", diz. Por forma a minorar os prejuízos, a autarquia vai atribuir 15 mil euros a cada entidade das marchas.