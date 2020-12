A população de S. Bernardino e de Casais Júlio, em Peniche, está a ser testada à Covid-19, devido a um surto com início numa família e que alastrou à comunidade, tendo registado até esta segunda-feira 24 casos positivos.









“Estão a ser realizados 100 testes e toda a população poderá vir a ser testada, dependendo dos resultados que se verificarem”, disse à Lusa Jorge Nunes, delegado de Saúde Pública na região Oeste, adiantando que se trata das situações “mais preocupantes no concelho de Peniche”.

O surto “afeta particularmente S. Bernardino, com mil habitantes, e Casais Júlio, com cem”, dada a “ligação entre as localidades, em que o casario é praticamente contínuo”, explicou Afonso Clara, presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia.