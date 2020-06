Surto de coronavírus faz cinco mortos e mais de 130 infetados em lar de Reguengos de Monsaraz

José Calixto,

O número de vítimas mortais do surto de Covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, subiu para cinco, informou o presidente da Câmara Municipal,no Facebook.A idosa morreu esta segunda-feira de manhã no Hospital do Espírito Santo de Évora, onde se encontrava internada.