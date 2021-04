Os surtos de Covid-19 no concelho de Portimão relacionados com a construção civil deram origem a 153 casos.Os surtos “afetaram trabalhadores e famílias, estendendo-se à creche da Santa Casa da Misericórdia de Portimão, à Escola Major David Neto e outros locais”, revelou esta terça-feira a delegada de saúde regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, no balanço sobre a situação epidemiológica na região, onde prossegue a testagem massiva.“A situação está cada vez mais controlada. Foram feitos mais de cinco mil testes no concelho”, frisou. Ana Cristina Guerreiro esclareceu ainda que há atualmente “13 surtos em creches, jardins de infância e escolas primárias do Algarve, com 101 infetados entre crianças e funcionários”.Devido a esta situação, “há 42 turmas em isolamento”, revelou a delegada de saúde.