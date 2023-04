Tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre Porto e Gaia, reabre ao trânsito após 18 meses em obras

O tabuleiro inferior da Ponte D Luís I, que faz a ligação do Porto a Gaia, vai reabrir ao trânsito, esta sexta-feira, dia 14 de Abril, a partir das 10h00. A obra de manutenção tinha um custo inicial de um milhão de euros. No entanto, pela reposição de elementos em aço que não estava previsto, o valor disparou para os 4,2 milhões de euros.Durante as operações de decapagem, os técnico verificaram que vários módulos estavamdegradados. Por causa dos trabalhos adicionais, as Infraestruturas de Portugal foi forçada a alargar o prazo de conclusão de um ano para cerca de um ano e meio. O encerramento ao trânsito ocorreu a 14 de Outubro de 2021.