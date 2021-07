norte ultrapassa lisboa nas infeções



O coordenador da ‘task force’ para a vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo, quer implementar um sistema de senhas através dos telemóveis, para evitar filas à porta dos centros de vacinação.Outra das propostas do vice-almirante, já enviada à Direção-Geral de Saúde, passa por reduzir o tempo de espera, de seis para três meses, da vacinação dos maiores de 60 anos que ficaram infetados.A região Norte somou este domingo o maior número de novos casos (1 307 ) e ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo (1 279), indica o último boletim da Direção-Geral da Saúde. Em 24 horas, 3261 pessoas foram diagnosticada com Covid-19. Há mais de 800 internados, o que não acontecia há quatro meses.