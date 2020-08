Taxa de transmissibilidade do coronavírus sobe acima de um

A taxa de transmissibilidade (RT) da covid-19 em Portugal subiu nos últimos dias, situando-se acima de um (1), afirmou esta sexta-feira a ministra da Saúde.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, Marta Temido afirmou que, entre 5 e 9 deste mês, o índice de transmissão da doença foi estimado em 1,04, o que mostra "uma ligeira tendência de crescimento".

Entre 3 e 7 de agosto, a taxa de transmissibilidade - número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado - estava nos 0,99.

"Estes resultados aconselham uma atitude de precaução e manutenção do esforço consistente de todos, face àquilo que é a evolução do contexto internacional", acrescentou.

Portugal regista esta sexta-feira mais dois mortos por Covid-19, que ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, e 235 novos casos de infeção em relação a quinta-feira, num total de 53.783 casos confirmados e 1.772 mortes.

Em termos percentuais, a taxa de mortalidade em Portugal por Covid-19 situa-se nos 3,3%.

A ministra disse ainda que o número de pessoas que estão a recuperar em casa se mantém estável, situando-se nos 22,8%, e que o número de doentes hospitalizados por Covid-19 representa 0,7% dos infetados.

A taxa de incidência para os últimos sete dias fixa-se nos 13,9 casos por 100 mil habitantes e, em relação aos últimos 14 dias, situa-se nos 26,4 novos casos.

Marta Temido avançou também que o boletim epidemiológico passa a ter novo formato a partir de segunda-feira, dizendo que se pretende que seja de "mais fácil leitura".

A ministra terminou a parte introdutória da conferência de imprensa a congratular-se com o facto de não haver utentes com Covid-19 na Rede de Cuidados Continuados Integrados, equipamentos ao dispor de doentes em reabilitação e recuperação, dizendo que foi fruto de um "esforço intenso das equipas".

Portugal regista hoje mais duas mortes por Covid-19 e 235 novos casos de infeção em relação a quinta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até esta sexta-feira registaram-se 53.783 casos de infeção confirmados e 1.772 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.794 casos de covid-19, mais 149 do que no dia anterior.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 754 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.